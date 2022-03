Rai 2, "Tonica'': una nuova puntata con il late show musicale condotto da Andrea Delogu

ROMA - Settima puntata per "Tonica", il programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, un late show musicale in onda intorno alle 23.20 dove niente è come sembra. Nell’appuntamento in onda martedì 29 marzo ci saranno Giovanni Truppi, Fabrizio Moro, The Kolors ed Esseho, e Walter Delogu, Beppe Vessicchio, Momoka Banana, Nek ed Emanuela Fanelli.

Gli ospiti racconteranno ad Andrea Delogu il loro lato più interessante, quello più creativo e personale, quello più ‘tonico’. Musicisti, influencer, conduttori, tutti pronti a giocare e in studio una resident band che suonerà con gli artisti che si esibiranno live sul palco di "Tonica". Ospiti fissi Gabriele Vagnato, direttamente da TikTok, e Bruno Vanzan.