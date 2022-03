Schianto sulla Ss100: vittime due giovani stranieri e un 45enne di Triggiano

TARANTO - Tragico incidente stradale la notte scorsa sulla Ss100, nel territorio di Mottola (Taranto). Il bilancio parla di tre morti e due feriti.Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una Fiat Tipo e un'Audi.A perdere la vita due giovani di nazionalità straniera, di 24 e 25 anni, uno originario del Quatar, l'altro dell'Oman, che viaggiavano con altri due ragazzi rimasti feriti. Morto anche il conducente dell'altra autovettura. Si tratta di un uomo di 45 anni residente a Triggiano, in provincia di Bari.