Zelensky: "I russi bombarderanno Odessa"

In dieci giorni di guerra, ha aggiunto Zelensky, l'Ucraina ha unito "milioni di persone, che sono diventate un tutt'uno".

KIEV - "I russi si preparano a bombardare il porto ucraino di Odessa". A sostenerlo, in un nuovo accorato discorso alla nazione, il presidente Volodymyr Zelensky, che ha elogiato le molte forme di resistenza che le persone hanno scelto per opporsi all'invasione russa e ha definito il suo paese "una superpotenza dello spirito".Il Paese, ha sostenuto Zelensky in un video, si è espresso al "massimo delle sue possibilità", i soldati hanno combattuto ma anche la gente comune ha difeso città, ospedali e vigili del fuoco. Quindi il presidente ha incoraggiato i residenti delle aree occupate a protestare, se possibile.