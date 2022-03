Serie C: il Monopoli vince 2-1 col Catanzaro, il Foggia pareggia 1-1 a Taranto

Il Foggia pareggia 1-1 allo “Jacovone” col Taranto ed è nono a 41 punti. Gli jonici sono quattordicesimi con 35 punti. Nel primo tempo all’11’ i dauni passano in vantaggio. Granata devia nella sua porta. Nel secondo tempo al 6’ il Taranto pareggia con Saraniti.





Nel posticipo oggi alle 17,30 l’Andria sfida al “Liguori” la Turris. I biancazzurri devono vincere per lasciare il penultimo posto.

Nella trentesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-1 al “Veneziani” col Catanzaro ed è quinto con 49 punti. Nel primo tempo al 1’ i biancoverdi passano in vantaggio con Borrelli. Al 6’ i calabresi pareggiano con Biasci e al 16’ Mercadante realizza il gol decisivo per il successo dei pugliesi.