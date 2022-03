Serie B: il Lecce pareggia 1-1 a Perugia

Nel secondo tempo al 21’ gli umbri passano in vantaggio con Olivieri con un tocco in diagonale a porta vuota. Al 44’ il Lecce pareggia con Coda su rigore concesso per un fallo di mano di Santoro. Diciassettesima rete in questo campionato di Serie B per l’attaccante dei salentini.





Il Lecce è primo con 53 punti insieme alla Cremonese. I grigiorossi lombardi vincono 2-1 allo “Zini” col Brescia.

- Il Lecce pareggia 1-1 al “Curi” col Perugia. Nel primo tempo al 15’ Blin dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 27’ Rodriguez del Lecce va vicino al gol. Al 44’ il Perugia resta in dieci. Espulso Kouan per doppia ammonizione.