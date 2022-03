Ucraina, Zelensky: "Ci uccidete lentamente"

"Sappiamo che ci sono alcuni aerei da combattimento in Romania e in altri Paesi confinanti. Vogliamo sottolineare che l'uso futuro di questi aerei contro la forze armate russe potrebbe essere considerato come un coinvolgimento di questi Paesi nel conflitto armato", ammonisce Mosca.

ROMA - "Vi chiediamo ogni giorno una no fly zone, se non ce la date, almeno forniteci aerei per proteggerci. Se non ci date neanche questi, rimane una sola soluzione: anche voi volete che ci uccidano lentamente. Questa sarà anche responsabilità della politica mondiale, dei leader occidentali. Oggi e per sempre". E' l'ultimo appello del presidente ucrainoai leader occidentali attraverso un video.A stretto giro il ministero della Difesa russo avverte che qualunque Paese ospiti aerei militari ucraini "sarà coinvolto nel conflitto".