Serie B: il Lecce vince 3-1 al Via del Mare con l'Ascoli e vola al primo posto

Nel secondo tempo al 10’ il Lecce raddoppia con Coda, con un colpo di tacco a porta vuota su cross di Rodriguez. Quindicesimo gol per l’attaccante. Al 25’ l’Ascoli accorcia le distanze con Ricci con una conclusione da pochi metri su passaggio di Saric. Al 94’ i giallorossi pugliesi realizzano la terza rete con Coda su rigore concesso per un fallo di Baschirotto su Bjotkengren. Il Lecce è primo da solo con 52 punti, +1 sul Brescia secondo a 51 punti e +2 sulla Cremonese terza con 50 punti.

- Il Lecce vince 3-1 al “Via del Mare” con l’Ascoli. Nel primo tempo al 20’ Paganini dei marchigiani non concretizza una buona occasione. Al 24’ i salentini passano in vantaggio con Rodriguez con una conclusione rasoterra su passaggio di Ragusa. Seconda rete in questo campionato di Serie B per l’attaccante spagnolo. Al 36’ Coda sfiora il raddoppio. Al 44’ Paganini dell’Ascoli di testa non riesce a schiacciare in porta.