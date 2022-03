Coppa Italia, vittoria della Juve a Firenze: decide un autogol al 91esimo

(via Juventus fb)





Dopo un primo tempo in cui la Fiorentina va vicino alla rete con Ikoné e Bonaventura, ad inizio ripresa c'è anche il palo di Ikoné a negare il gol ai padroni di casa e col passare dei minuti i bianconeri provano a rendersi pericolosi, prima con Vlahovic e poi con Cuadrado. Quando la partita sembra incanalarsi verso il pareggio, arriva il vantaggio juventino al 91', grazie ad un autogol di Venuti, sfortunato autore della deviazione su cross di Cuadrado.

Finisce 1-0 per la Juventus contro la Fiorentina, che segna la prima da ex per Vlahovic accolto al Franchi. Gli oltre 10mila tifosi viola, per l'occasione, hanno preparato striscioni ironici e dalla curva viola hanno rievocato, per l'occasione, anche Dante con una coreografia che ha coinvolto tutta la Fiesole.