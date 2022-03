Putignano, 'Voce ai libri': laboratori gratuiti di lettura in biblioteca tra libri illustrati e letture ad alta voce

Ogni incontro si articolerà a partire dall'osservazione dei libri: la relazione tra illustrazioni e testo, colori e scelte grafiche. Perché la qualità dei libri sostiene il piacere di leggere e orienta le scelte dei lettori, sollecita la volontà di mettere in comune, ad alta voce, il piacere del leggere. Nelle attività di laboratorio si sperimenteranno i possibili modi di leggere, il tempo, il tono, il ritmo del leggere, le strategie di facilitazione all'ascolto, di utilizzo della voce e del corpo, della gestione dello spazio e del contesto di lettura. La lettura ad alta voce includerà spunti e suggestioni per l'animazione alla lettura tra cui giocare a fare le voci, piccoli oggetti e altri effetti magici ed esercizi per l'immaginare.



Per partecipare al corso “Voce ai libri” non è richiesta alcuna particolare formazione, è gradita curiosità. Può partecipare chiunque, maggiorenne, sia interessato ad avvicinarsi agli albi illustrati e alla lettura condivisa, a scoprire come funziona un lettore e come arriva a chi ascolta. Consigliato a chi desidera orientarsi tra le proposte editoriali per i giovanissimi e a chi vuole confrontarsi e proporre un libro con le figure in biblioteca, in casa, a scuola.



Ogni incontro prevede attività laboratoriali per un gruppo di massimo 25 partecipanti. La partecipazione è gratuita previa iscrizione all’indirizzo email coworkingbarsento10@gmail.com

PUTIGNANO (BA) - Parte sabato 12 marzo, alla Biblioteca Comunale di Putignano, il laboratorio gratuito “Voce ai libri” – laboratori di lettura tra libri illustrati e letture ad alta voce. Quattro incontri, in programma il 12 e 26 marzo e il 2 e 23 aprile dalle ore 17:00 alle 18:30, a cura di Angela Maria Genco, docente, formatore e appassionata di albi e libri con figure.«Grazie all’associazione Lavori dal Basso – dichiara Rossana Delfine, Assessora alla Cultura di Putignano – riusciamo finalmente a concretizzare il desiderio di garantire aperture della Biblioteca Comunale al di fuori dall’orario prestabilito. E lo facciamo programmando anche delle attività formative incentrate sulla letteratura e sul piacere di leggere, per se stessi e per gli altri. Parte il prossimo 12 marzo il corso gratuito “Voce ai libri” che, grazie all’esperienza e alle competenze della docente Angela Maria Genco, guiderà i partecipanti nel mondo dei libri illustrati e delle letture ad alta voce». «Porremo uno sguardo sulla letteratura per l'infanzia e il piacere del leggere insieme – commenta la docente Angela Maria Genco. Dalla scelta del libro al senso del leggere per qualcuno, all'esperienza di scambio dinamico tra chi legge e chi ascolta che include, anche, l'ascoltarsi e il sentire gli altri, lo spazio, il corpo, la voce».