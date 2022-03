Un videogame cinese sta 'conquistando' il mondo

Il mercato dei videogame è storicamente dominato da due Paesi: Giappone e Usa. 'Genshin Impact', un gioco di ruolo gratuito, è il primo a sfidare questo duopolio: nel 20021 ė diventato il terzo per guadagni nella classifica globale dei giochi per dispositivi mobili.Il gioco si caratterizza in un viaggio attraverso un mondo fantastico chiamato Teyvat. In questo vasto mondo, è possibile esplorare sette nazioni, incontrare un cast diversificato di personaggi con personalità e abilità uniche e combattere potenti nemici insieme a loro, il tutto durante la ricerca del fratello perduto.'Genshin Impact' è diventato un vero e proprio successo finanziario: dopo due settimane, le vendite hanno superato i 100 milioni di dollari; dopo un mese, le entrate derivanti dalle sole versioni mobili del gioco sono state di 287 milioni di dollari.Si tratta di uno dei titoli più apprezzati e remunerativi del panorama mobile: il grande successo che ha ottenuto a livello mondiale dal suo lancio, datato settembre 2020, ha gradualmente spinto la software house cinese miHoYo ad espandere sempre più i confini del progetto.