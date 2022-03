Zelensky al Bundestag: "Ad ogni bomba si alza un muro con l'Europa"

Il presidente ucrainointerviene in collegamento video al Bundestag salutato da un'ovazione. Si alza un muro sempre più forte fra l'Ucraina e l'Europa, ha detto Zelensky parlando al Bundestag tedesco. "Questo muro è più forte - ha dichiarato Zelensky -, con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci". "Abbiamo sempre detto che Nord Stream 2 fosse un'arma e abbiamo sentito rispondere che fosse economia, economia, economia"."Anche adesso esitate sull'ingresso dell'Ucraina nell'Europa. È un'altra pietra per il muro", ha aggiunto Zelensky nel suo discorso. "Abbiamo percepito resistenza, percepiamo che volete economia, economia economia", ha incalzato. "Cancelliere Scholz, butti giù questo muro. Mostri la leadership che la Germania merita, e i suoi successori saranno solo orgogliosi di lei. Sostenga gli ucraini e ci aiuti a fermare questa guerra". Zelensky poi ha citato il presidente Usa Donald Regan che chiese di "tirare giù il muro" di Berlino rivolgendosi a Gorbaciov."Il mondo è con l'Ucraina, e la Germania è al vostro fianco", ha sostenuto la vicepresidente del Bundestag,, in apertura della seduta del parlamento tedesco per poi dare la parola al presidente Zelensky. "Putin con la sua guerra ha attaccato anche il nostro ordinamento della pace, presidente Zelensky, noi vi vediamo. Il vostro Paese ha scelto la democrazia. E di questo ha paura Putin", ha aggiunto sottolineando che Putin abbia "ha già fallito".