Calligaris Group inaugura il nuovo flagship store a Milano

MILANO - Dopo le recenti aperture a livello europeo e internazionale, Calligaris Group espande il suo network anche in Italia e sceglie Milano, città simbolo di eccellenza nel design, per l’inaugurazione del suo più grande e prestigioso Flagship Store, firmato Studio Marco Piva. Il punto vendita, situato in Via Solferino al civico 21N03, si colloca nel nuovo Design District milanese, nel cuore pulsante del quartiere Brera, e si sviluppa su una metratura di 700 mq all’interno dello storico “Cortile della Seta”, ottocentesco palazzo recentemente oggetto di un importante progetto di riqualificazione. Lineare e luminoso grazie alle ampie vetrate a soffitto, il Flagship Store ospiterà le collezioni firmate da Calligaris, Ditre Italia e Luceplan. L’area espositiva si sviluppa su due livelli e crea, al piano terra, un percorso dove i diversi ambienti (living, dining, sleeping, playing) si articolano per far convivere armonicamente i prodotti dei tre brand. Sempre al piano terra troviamo un’elegante area lounge e la materioteca.

Al piano mezzanino, sono invece presenti gli uffici operativi e uno space cinema adibito anche a spazio di conversazione. Obiettivo del progetto di Interior Design dello Studio Marco Piva è stato quello di preservare la monumentalità dello spazio, enfatizzando la configurazione delle diverse aree senza mutarne il layout originale. Il concept del Flagship Store accoglie spazi aperti, flessibili e interconnessi: integra i tre brand, creando scenari che unificano i diversi ambienti e i modi di vivere la casa contemporanea. Grandi vetrate a tutta altezza unificano il piano terra al mezzanino: vere finestre espositive che prolungano gli spazi interni nel cortile esterno.





Parte significativa dell’allestimento è il forte studio cromatico: sono stati selezionati toni neutri in scala di grigi che enfatizzano il design dei prodotti nelle differenti configurazioni degli ambienti, pensati per mutare al variare dei periodi dell’anno. Spazi di conversazione, socialità e condivisione – come lo space cinema – si alternano ad altre aree adibite a spazi espositivi/interattivi e di co-working – materioteca e lounge bar – per offrire ai visitatori, ospiti dello store, un’esperienza immersiva coadiuvata dal supplemento della tecnologia, che contribuisce ad arricchire e rendere più fruibile il percorso. Calligaris si presenta con i suoi prodotti iconici e numerose novità come i modelli della famiglia Abrey, in grado di impreziosire gli spazi dining con tavoli, sedie e poltroncine, o le sedie Oleandro abbinate al tavolo Spiga.





Per la zona living, propone invece il divano componibile Rod, armonioso nelle proporzioni e dall’approccio minimal, e la poltrona lounge Comfy dall’anima Bio, mentre nell’area sleeping spiccano il letto Mies e la scrivania Madame. Ditre Italia punta come da tradizione su qualità, innovazione e personalizzazione. Il divano Ada caratterizzato da isole complementari e modulabili tra loro, si abbina ai tavolini Nell e completa la zona living arricchita dalle poltrone Beetle e dalla libreria Unit, leggera e funzionale. La zona sleeping prende forma grazie all’iconico letto Bend, mentre nell’area lounge spicca l’eleganza sostenibile dell’iconico divano Sanders. Ad impreziosire gli spazi, le proposte lighting di Luceplan, perfetta sintesi di bellezza, funzionalità e sostenibilità, frutto di un sapiente processo di ricerca e innovazione nel mondo della luce.









I prodotti Luceplan sono in grado di emozionare il visitatore che, entrando nello store, viene accolto dall’armoniosa installazione di lampade iconiche come Illan, Hope e Mesh, oltre che dall’immancabile Costanza. Tratto comune dello spazio e degli arredi è l’attenzione alla sostenibilità, in linea con il progetto “Greenbow” lanciato l’anno scorso da Calligaris Group. I prodotti green dell’azienda, infatti, si inseriscono perfettamente nell’edificio che ospita il negozio e che vanta la certificazione LEED Gold. “Con questo nuovo flagship store nel cuore di Milano, capitale mondiale del design, abbiamo voluto racchiudere in un’unica destinazione tre dei nostri brand che insieme possano ispirare e offrire soluzioni di arredo, residenziali o commerciali, per professionisti e privati” dichiara Stefano Rosa Uliana, CEO di Calligaris Group.





Questa nuova apertura rappresenta la volontà di Calligaris Group di realizzare uno spazio espositivo dove l’anima e la storia di tre brand iconici del design italiano possano emergere e raccontarsi in un’atmosfera unica dove stile, comfort ed eleganza diventano protagonisti. Un nuovo, importante passo nel percorso strategico di consolidamento della presenza retail del Gruppo che passa dall’Italia per continuare la sua espansione internazionale. Partner del progetto e gestore dello store è Mo.1950 che consolida la sua pluriennale partnership con il Gruppo Calligaris.