Radio Kiss Kiss alza la propria voce per gridare 'Stop War'

Radio Kiss Kiss alza la propria voce per gridare ancora una volta Stop War affinché la guerra non diventi una “cosa normale”, un’abitudine che non fa più notizia. A partire da domenica, la radio sarà promotrice di una serie di attività che si svilupperanno su molteplici piattaforme per ricordarci ancora una volta quanto sia necessario fermare tutte le guerre.

Domenica 10 aprile, prima della partita Napoli – Fiorentina, in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli, l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà protagonista di un flashmob, ideato da Kiss Kiss, per lanciare uno speciale messaggio di pace e speranza. Mentre in radio, il palinsesto settimanale sarà ridisegnato e dedicato a “Stop War” coinvolgendo gli ascoltatori e rilanciando il messaggio contro la guerra che sarà veicolato anche sul canale televisivo KISS KISS TV (canale 158 DTT – 727 di SKY – 64 di Tivùsat), i social e sulla web radio di Kiss Kiss che trasmetterà una programmazione musicale esclusiva con le canzoni pacifiste più celebri della storia della musica.

«Non si può rimanere indifferenti di fronte a questa orribile violenza che ci sta colpendo nel cuore dell’Europa. A casa nostra. – ha dichiarato Lucia Niespolo Presidente del Cda – Ho fortemente voluto che come radio ci attivassimo affinché non si spenga mai la luce su questa guerra orribile. Che non diventi una notizia normale, non dobbiamo mai assuefarci alla guerra. Per questo ho voluto trasformare il palinsesto della radio in una “piazza” dove manifestare con tutte le nostre forze il nostro dissenso alla guerra anche attraverso un’interazione ed un confronto sempre più attivo con i nostri ascoltatori».

Radio Kiss Kiss sarà la prima radio italiana a porre la propria attenzione alla pace e a schierarsi contro la guerra attraverso l’impegno di uomini mezzi e ore di trasmissione.

