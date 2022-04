Nehammer: "Non si fida del mondo occidentale. Quindi, questo sarà il problema in futuro"

è stato finora l'unico leader occidentale a incontrare faccia a faccia il presidente russo dall'inizio dell'offensiva in Ucraina. Secondo Vienna,è convinto che la Russia stia vincendo la guerra.Intervistato dalla Nbc, Nehammer ha inoltre riferito che il presidente russo "non si fida del mondo occidentale. Quindi, questo sarà il problema in futuro", ha continuato. L'intervista, di cui è stata pubblicata un'anticipazione, verrà trasmessa oggi.L'Ue intanto annuncia altri 50 milioni di euro di aiuti umanitari.