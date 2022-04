Che tempo farà a Pasquetta sulla Puglia

Sulla regione dalla giornata di oggi, secondo la Protezione civile, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali

BARI - Il lunedì dopo Pasqua è, tradizionalmente, una giornata dedicata a gite di fuori porta o ritrovi conviviali, spesso all'aperto. Un meteo clemente è una condizione imprescindibile: ecco cosa aspettarsi quest'anno nelle diverse zone d'Italia.Sulla Puglia dalla giornata di oggi, secondo la Protezione civile, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Puglia con mareggiate lungo le coste esposte.Dalle ore 00:00 di oggi, e per le successive 24 ore, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 00:00 del 17 aprile, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento su tutta la regione regione.A Pasquetta la situazione meteo non cambierà molto. Vento e freddo continueranno ad affluire a Sud e sul versante adriatico, lasciando aperta la possibilità di piogge sparse e qualche temporale. Insomma una Pasquetta all'insegno del freddo e del vento sulle regioni meridionali e del basso Adriatico, mentre nel Nord e nel Medio-Tirreno ci sarà clima più tiepido.