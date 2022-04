Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano su Mtv con il dating show "Celebrity Ex on the Beach"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano su MTV per il lancio della nuova stagione del dating show "Celebrity Ex on the Beach", in onda da mercoledì 6 aprile in prima tv assoluta alle 22.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW).

L’inverno è finalmente finito, e nella stagione in cui sbocciano fiori e nuovi amori, ci prepariamo a vivere gli appassionanti love drama delle celeb in cerca dell’amore vero, ma sapranno resistere al fascino dei loro ex?

Nella splendida cornice di una lussuosa villa nell’isola di Gran Canaria e sotto il sole cocente dell’estate spagnola, assisteremo a intrighi amorosi e coppie che scoppiano nella versione UK dell’iconico dating di MTV. Questa stagione vede tra i protagonisti alcune tra le più note star dei reality, come Nathan Henry da “Geordie Shore”, A’Whora da “RuPaul’s Drag Race UK” e Kori Sampson da “Too Hot To Handle”. Novità di quest’edizione sarà l’introduzione di una ‘Capanna dei Segreti’, dove avverranno rivelazioni shock!

Non solo: quest’anno ci appassioneremo alle vicende amorose dei protagonisti insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, dopo aver condotto le due precedenti edizioni della versione italiana del dating show più irriverente della tv, faranno ora da ambassadors e ogni settimana introdurranno al pubblico gli episodi di "Celebrity Ex on the Beach".

Inoltre, insieme a Matteo Diamante, Sasha Donatelli e Cecilia Palloni saranno protagonisti anche di una serie di contenti web e social sempre dedicati a "Celebrity Ex on the Beach", fruibili tramite i canali YouTube, Facebook e Instagram di MTV. Ma le sorprese non finiscono qui, grazie alla collaborazione con lo youtuber e speaker radiofonico Tony IPants, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma YouTube di MTV lo speciale reaction della prima puntata con la presenza degli ex concorrenti Matteo Diamante, Sasha Donatelli, Cecilia Palloni, Giampaolo Calvaresi e Luana Cerbino.

La partnership proseguirà poi ogni settimana sul canale di Tony IPants che commenterà tutte le puntate dello show sempre con la partecipazione di altri guests provenienti dalle passate stagioni di "Ex on the Beach Italia".

Segui MTV Italia online su mtv.it, e sugli account social Facebook, Twitter e Instagram commenta con l'hashtag #MTVEX e #CelebEx.