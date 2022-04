Covid: cosa ha deciso il governo sulle mascherine

In merito invece al Green pass, non sarà invece prorogato dal governo (verrà chiesto, pare, solo per le visite in ospedale e naturalmente sarà obbligatorio per i viaggi all'estero).

ROMA - L'ordinanza del Ministero della Salute indica i luoghi e le circostanze in cui rimarrà l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, almeno fino al 15 giugno. Le nuove misure entrano in vigore a partire dal primo maggio.In una nota il Governo Draghi precisa la sua linea, che in sostanza si traduce così: è prorogato l'utilizzo "fino al 15 giugno" dell'uso delle mascherine al chiuso. Non dappertutto, però: la lista comprende mezzi pubblici, ospedali, cinema e teatri, luoghi in cui secondo il governo è meglio mantenere alta la guardia anti Covid. In altri ambienti, come i luoghi di lavoro, la protezione è solo raccomandata.trasporti a lunga percorrenza e locale, ospedali e presidi sanitari, rsa, tutti gli eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento e musica. In altri luoghi di lavoro "senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata", afferma il sottosegretario Andrea Costa.