Malore fatale per medico di Francavilla Fontana: aveva soli 37 anni

TRANI (BT) - Dramma per un giovane medico di 37 anni di Francavilla Fontana (Br), stroncato da un malore fatale a soli 37 anni. Il professionista, Francesco Birtolo, è stato rinvenuto nella sua casa di Trani, senza vita. La morte improvvisa per Birtolo, medico presso la Asl Bat, sarebbe sopraggiunta per cause naturali, mentre il giovane professionista si trovava da solo in casa.Incredula la comunità di Francavilla, dove Birtolo era molto conosciuto. Birtolo, talentuoso chitarrista oltre che brillante medico, era voluto molto bene e stimato dalla comunità brindisina e tutti lo hanno ricordato con testimonianze di stime e di affetto.