Covid Puglia: +1.859 casi e nove decessi

Sono residenti fuori regione altre 18 persone contagiate (provincia in corso di definizione per altri 3 casi).

Sono attualmente positive in Puglia 107.848 persone, di cui 649 sono ricoverate in area non critica (ieri 657) e 39 in terapia intensiva (ieri 40).

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 1.859 casi di contagio da Covid-19 su 17.171 test (incidenza del 10,8% in calo rispetto al 16,3% di ieri) e nove decessi.I nuovi casi sono così distribuiti: 702 in provincia di Bari, 134 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 163 in provincia di Brindisi, 238 in provincia di Foggia, 422 in provincia di Lecce, 179 nel Tarantino.