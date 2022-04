Covid Puglia: +4.434 casi e 15 decessi

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano altri 4.434 casi di contagio da Covid-19 su 22.336 test (incidenza del 19,85%) e 15 decessi.I nuovi casi sono così distribuiti: 1.584 in provincia di Bari, 334 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 441 in quella di Brindisi, 584 nel Foggiano, 808 in provincia di Lecce e 634 in provincia di Taranto.Sono residenti fuori regione altre 41 persone contagiate. Delle 102.567 persone attualmente positive 630 sono ricoverate in area non critica (ieri 614) e 30 in terapia intensiva (ieri 36).