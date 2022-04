Taranto-Bari in C: derby-tabù per il Galletto

All'1-0 di 70 anni fa e datato 23 marzo 1952, seguì, a 14 anni distanza, il 2-0 che decise il derby giocato il 20 marzo 1966. Il terzo successo tarantino è di 38 anni fa e risale al 15 aprile 1984, quando nel torneo che si concluse con il ritorno del Bari in Serie B i galletti furono sconfitti per 2-1. I tre precedenti negativi nel terzo campionato nazionale costituiscono per il Bari, già promosso nella cadetteria, quella vittoria utile per sfatare il tabù dell'Erasmo Iacovone di Taranto.

- Sabato 16 aprile 2022 alle 17.30, dopo ventinove anni di assenza, tornerà il derby Taranto-Bari. Era il 21 febbraio 1993 quando la gara disputatasi allo Iacovone e valida per il 23mo turno del campionato di Serie B 1992-93 terminò 0-0. Nei precedenti confronti di Serie C, il bilancio è di 1 pareggio (con cui si concluse l'incontro disputatosi il 26 aprile 1967) e di 3 vittorie del Taranto.