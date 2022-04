ROMA - E' stato approvato all'unanimità dal Cdm il documento di economia e finanza. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso della riunione della cabina di regia sul Def, ha parlato di un netto ridimensionamento delle aspettative di crescita spiegando che pesa l'incertezza, legata tra l'altro al conflitto in corso in Ucraina.E' prioritario - avrebbe dichiarato il ministro - approvare in tempi stretti il Def per procedere al più presto con il nuovo decreto di aiuti, cosa che non esclude che successivamente ci possano essere ulteriori interventi a sostegno dell'economia.