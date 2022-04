Dramma Cr7: muore figlio

- Quella che doveva essere una giornata di festa, si è tramutata in dramma in casa CR7. La moglie Giorgina, che era in attesa di due gemelli, nel momento del parto, ha perso il maschietto nato morto mentre è in buona salute la femminuccia. A darne notizia è stato lo stesso Ronaldo con un lungo post su twitter, firmato anche dalla moglie Georgina, in cui oltre a ringraziare i medici ha chiesto un po' di privacy: "È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Piccolo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre".