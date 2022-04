“Eccellenze del Capo di Leuca”, il 7 maggio al “Messapia” di Leuca

S. MARIA DI LEUCA - Camillo Placì (coach internazionale di volley), Fabrizio Nigro (ballerino alla Notte della Taranta) e il prof. Rocco Liguori (neurologo e docente universitario) sono i primi tre ospiti del premio internazionale “Eccellenze del Capo di Leuca”, giunto alla quarta edizione, organizzato da “Salento eventi”, in programma il 7 maggio all’Hotel Messapia Resort di Santa Maria di Leuca (Lecce), contrada Masseria Li Turchi.Giornalismo, scienza, poesia e narrativa, sport, arte, cinema, teatro, associazionismo: gli organizzatori scansionano il territorio tutto l’anno e in primavera assegnano dei premi in una serata di gala che apre la stagione turistica 2022.“Salento eventi” è un marchio di Antonio De Sabato, campione mondiale di arti marziali che sino a poco tempo fa ha gestito due palestre: una in Francia e l’altra in Italia, momentaneamente chiuse a causa della pandemia. Nella prima edizione il premio si chiamava “Hall of fame”. Nel primo pomeriggio del 7, Nigro terrà un laboratorio di pizzica.Presenterà, brillante ed empatica come sempre, per la terza volta di seguito, l’effervescente Luce Fiore (nella foto).