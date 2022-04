Festa della Liberazione: al Kursaal l’evento della Regione Puglia 'La resistenza è un bel futuro'

Seguiranno gli interventi di:



Antonella Morga, Coordinatrice Osservatorio regionale sui Neofascismi

Albertina Soliani, Senatrice e Presidente Istituto Cervi

Gianfranco Pagliarulo, Presidente ANPI Nazionale

Grazia Di Bari, Consigliera regionale delegata alle Politiche culturali



Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ((in presenza o in collegamento video).



La mattinata si aprirà con l’esibizione musicale del violinista Fabrizio Signorile con “Il violino di Auschwitz I Stammlager”, restaurato dalla Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria, alla presenza del suo presidente, il maestro Francesco Lotoro.



Sarà presente l’Orchestra giovanile, diretta dal maestro Andrea Gargiulo, di MusicaInGioco, progetto didattico sperimentale ispirato a “El Sistema” di Antonio José Abreu.



Nella serata, alle ore 19.00, si terrà il concerto della pianista Beatrice Rana.



I lavori della mattina saranno trasmessi in streaming dalla pagina fb della Regione Puglia e, in crossposting, su quelle di TPP e Piiil cultura.

BARI - “La resistenza è un bel futuro”: è il titolo dell’evento, in programma sabato 23 aprile 2022, ore 10.00, al Teatro Kursaal di Bari, organizzato dalla Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese (TPP), per celebrare e ricordare il 77esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.Una giornata a teatro, dunque, dedicata al 25 aprile, come occasione di confronto e approfondimento sui temi della resistenza e sulle azioni di controllo e prevenzione dei neo-fascismi: saranno, difatti, presentati i risultati del lavoro dell'Osservatorio regionale sui neo-fascismi istituito dalla Regione Puglia in collaborazione con il coordinamento antifascista pugliese. Seguiranno i lavori in sala, e da remoto, alcune delle classi che hanno partecipato al Treno della Memoria 2022, organizzato dall'Associazione Terra del Fuoco Mediterranea.Apriranno i lavori:, Sindaco della Città Metropolitana di Bari, Presidente della Camera dei Deputati