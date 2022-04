Guerra: esplosioni a Tiraspol, in Transnistria

"La strategia è una massiccia pressione sulla Russia e un massiccio sostegno per l'Ucraina", ha aggiunto ribadendo la posizione di Washington. L'Ucraina "può vincere" la guerra "se ha l'attrezzatura giusta", ha sostenuto il capo del Pentagono, Lloyd Austin, secondo cui gli Stati Uniti vogliono vedere la Russia "indebolita" al punto che non possa lanciare nuove guerre.



Sono almeno 5 i morti e 18 i feriti nei raid compiuti dalle forze russe contro installazioni ferroviarie in Ucraina.

ROMA - La regione separatista della Moldavia, sotto l'influenza di Mosca, è stata interessata da esplosioni vicino a un ministero. Secondo alcuni analisti si potrebbe trattare di una "false flag" orchestrata per giustificare un intervento militare delle truppe russe."Vediamo che il Cremlino non ha raggiunto gli obiettivi che si è posto". Così il segretario di Stato Usain una conferenza stampa in Polonia, di ritorno da Kiev, mentre la guerra della Russia in Ucraina entra oggi nel suo terzo mese.