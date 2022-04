La Juve passa a Sassuolo all'ultimo e blinda la Champions

(via Juventus fb)





Nel corso della ripresa, Allegri rimescola le carte dell'attacco lanciando nella mischia prima Vlahovic per Dybala e poi Kean per Morata. E' l'italiano a dirigere il match verso i bianconeri con la conclusione all'88' sotto le gambe di Consigli, dopo essersi liberato della marcatura di Chiriches. Una Juventus cinica espugna il Mapei Stadium mettendo in ghiaccio un posto in Champions con il Napoli nel mirino, distante appena un punto dopo la caduta ad Empoli.

La Juventus vince in rimonta contro il Sassuolo 'blindando' un posto Champions. A passare sono i neroverdi al 38' con Raspadori che, su suggerimento di Berardi, buca Szczesny sul primo palo. Il pareggio della Juventus è immediato, arrivando al 45' con Dybala. Il fantasista argentino è bravo a fulminare Consigli calciando col sinistro sotto la traversa.