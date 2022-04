(via F1 fb)





Ritiro per l'altra Ferrari, condotta da Carlos Sainz, terminata nella ghiaia al secondo giro. Fuori al 39mo giro la Red Bull di Max Verstappen per rottura al motore che, a seguito di questo inconveniente, ha spianato la strada a Leclerc per il quarto successo della sua carriera.

Nella mattinata di domenica 10 aprile (ore 9.30 in Italia) Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 2022. Il pilota monegasco, alla sua seconda vittoria stagionale, ha preceduto sul traguardo di Melbourne la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di George Russell. Alle spalle di quest'ultimo il suo compagno di scuderia George Russell.