La Fondazione Petruzzelli presenta: Werther di Jules Massenet

BARI - Martedì 12 aprile alle 19.00 nel foyer del Teatro Petruzzelli, avrà luogo la Conversazione dedicata all’opera Werther, a cura del musicologo Michele Suozzo.L’ingresso sarà libero su prenotazione da effettuare a partire da martedi 5 aprile alle 11.00, chiamando lo 080.9752810.Martedì 19 aprile alle 20.30 è in cartelloneWerther di Jules Massenet, elegante allestimento scenico di OperaLombardia, per la regia di Stefano Vizzioli e la direzione di Giampaolo Bisanti.Le scene sono di Emanuele Sinisi, i costumi di Anna Maria Heinreich, il disegno luci di Vincenzo Raponi. I Video sono a cura di Imaginarium creative studio.Maestro del Coro di Voci Bianche Vox Juvenes Emanuela Aymone.A dar vita all’opera Ketevan Kemoklidze (Charlotte 19, 21, 24 aprile), Caterina Dellaere (Charlotte 20, 23 aprile), Sara Rossini (Sophie 19, 21, 24 aprile), Veronica Granatiero (Sophie 20, 23 aprile), Francesco Demuro (Werther 19, 21, 24 aprile), Valerio Borgioni (Werther 20, 23 aprile),Biagio Pizzuti (Albert 19, 21, 24 aprile), Pierluigi Dilengite (Albert 20, 23 aprile), Francesco Verna (Le Bailli), Valentino Buzza (Schmidt), Stefano Marchisio (Johann), Carmine Giordano (Bruhlmann), Angelica Disanto (Katchen).Il dramma lirico in quattro atti, su libretto di Édouard Blau, Paul Milliet, Georges Hartmann, tratto da “I dolori del giovane Werther” di Johann Wolfgang von Goethe, del 1774 fu rappresentato per la prima volta all’Hofoperntheater di Vienna, il 16 febbraio del 1892.Werther di Jules Massenet è in programma martedì 19 aprile, mercoledì 20 e giovedì 21 aprile alle 20.30, sabato 23 aprile e domenica 24 aprile alle 18.00.I biglietti per tutti gli spettacoli in programma fino al mese di giugno sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.itdal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.botteghino@fondazionepetruzzelli.it: 080.9752810.