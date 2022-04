Le Fate Ignoranti: Ferzan Ozpetek e il cast al Teatro dell'Opera di Roma per la premiere mondiale

ROMA - Si è tenuta ieri sera al Teatro dell’Opera di Roma l’anteprima mondiale dei primi due episodi de Le Fate Ignoranti, la prima serie originale italiana Disney+, che sarà disponibile con tutti gli 8 episodi dal 13 aprile sulla piattaforma streaming.

Il cineasta Ferzan Ozpetek, insieme alla produttrice Tilde Corsi, il creatore Gianni Romoli, il regista Gianluca Mazzella e gli attori Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Luca Argentero, Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Burak Deniz, Carla Signoris, Filippo Scicchitano, Edoardo Purgatori, Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot e Giulia Greco sono saliti sul palco per presentare la serie al numeroso pubblico.

Tantissimi gli ospiti del mondo della moda, dello spettacolo, del cinema, della musica e del web che si sono susseguiti sul red carpet della serata come Pierpaolo Piccioli, Drusilla Foer, Mara Venier, Bebe Vio, Eleonora Abbagnato, Valeria Fabrizi, Max Gazzè, Paolo Genovese, Caterina Guzzanti, Lunetta Savino, Alberto Matano, Giulio Scarpati, Luca Tommassini, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci Di Vaio, Tommaso Stanzani, Cristina Marino, Elda Alvigini, Maurizio Lastrico, Samuel Peron, Lorena Cesarini, Coco Rebecca Edogamhe, Miguel Gobbo Diaz, Federico Cesari, Ludovica Francesconi, Andrea Bosca, Alvise Rigo, Cathy LaTorre e molti altri.

Federico Russo e Melissa Greta Marchetto hanno raccontato l’evento anche al pubblico a casa attraverso la diretta dal red carpet trasmessa sulla pagina Facebook ufficiale Disney+ e sul canale ufficiale YouTube Disney Italia.

La serie Le Fate Ignoranti (titolo internazionale The Ignorant Angels), composta da 8 episodi, è creata da Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek e scritta in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Prodotta da Tilde Corsi per R&C Produzioni, la serie è diretta da Ferzan Ozpetek e da Gianluca Mazzella, suo collaboratore da oltre vent’anni.

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe un’amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. Grazie a tutti loro lei riuscirà a cambiare il suo punto di vista sulla vita, ma imparerà di nuovo ad amare?





Le Fate Ignoranti vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Burak Deniz (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano) e Edoardo Purgatori (Riccardo). Il cast include anche Lilith Primavera (Vera), Edoardo Siravo (Valter), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie. Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic, invece, sono le guest star del romantic drama tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale.

Per Le Fate Ignoranti, Mina interpreta “Buttare l’amore”, il brano originale e sigla della serie.