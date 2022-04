Momo, mille km per un trattore

Giungono col barcone dopo aver impegnato tutti i risparmi, i loro e delle famiglie, attraversato il deserto, sbarcano sulle coste italiane.



Pregiudizi che già i numeri relativizzano: su 2 milioni di extracomunitari censiti oggi in Italia, oltre 400mila hanno aperto una loro start-up, sono inseriti nel mondo delle attività produttive e portano sviluppo, benessere, fanno Pil.



Basta vedere chi, nelle grandi città italiane, gestisce bar, ristoranti, pizzerie, tabaccherie, le botteghe di frutta e verdura, etc.



Momo ha 27 anni, è in Italia da 5, vive nel Trentino, lavora in un’azienda che coltiva e commercializza le mele, e infatti ne ha fatto dono, graditissimo, a chi scrive e a David, il giovane contadino che sul web ha messo in vendita i dischi da agganciare al trattore e che spesso, per i lavori nei campi, chiama ragazzi di colore.



Rapida trattativa, molto italiana, e l’accordo è fatto. “Dovevo venire a ottobre, ma a causa della pandemia ho rinviato più volte... E oggi eccomi qua…”, si scusa Momo con un sorriso infantile

Una stretta di mano, il lavoro faticoso per portare sul suo camion bianco il blocco e assicurarlo con le corde affinché non scivolasse durante il viaggio di ritorno. Poi lo scambio dei cellulari. E la partenza per il Nord.



Momo è ospite di un dormitorio, un centro di ricovero notturno raggiungibile con l’autobus dopo una dura giornata di duro lavoro nei meleti.



Storie di ordinaria immigrazione, da raccontare perché arricchiscono i paesi che ospitano, dal punto di vista materiale (i ragazzi italiani non vanno a raccogliere le mele, potrebbero sporcarsi le mani, meglio l’assistenzialismo, che fa rima con parassitismo del reddito di cittadinanza) e anche di umanità indomabile.



Immaginiamo la news che vola sul deserto sulle onde del cellulare di Momo e la febbre dell’attesa della sua famiglia nel villaggio di capanne di fango in Mali, a 5mila km. dall’Italia: con quei dischi, potranno coltivare meglio anche il deserto (ma periodicamente partono pure container con tv, biciclette, etc.). E vivere una vita migliore, anche con i sudati risparmi che Momo manda dall’Italia delle mele e della speranza di una vita e un mondo migliori.

Storia commuovente, con una scansione anche pedagogica. La raccontiamo per tentare di demolire i fetidi luoghi comuni sugli extracomunitari che purtroppo ancora sono forti e duri da combattere, tra razzismo strisciante e folle xenofobia.