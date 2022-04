Inter, Perisic: ''Se giochiamo così non dobbiamo aver paura di nessuno''

MILANO - Lotta, corsa e tanta voglia di vincere: c'è tutto questo nella prestazione di Ivan Perisic contro l'Hellas Verona. Queste le dichiarazioni dell'esterno croato ai microfoni di DAZN e Inter TV: "Febbraio e marzo non sono stati mesi positivi in termini di risultati, ma non è ancora finita: adesso abbiamo vinto due partite di fila, dobbiamo andare avanti a giocare, lottare e correre come abbiamo fatto oggi. Se giochiamo così non dobbiamo avere paura di nessuno".

Perisic, autore di due assist per i gol decisivi di Barella e Dzeko, ha iniziato a giocare sulla fascia e ha terminato il match in attacco: "Ho giocato in quasi tutte le posizioni nella mia carriera, non mi interessa dove gioco: l’importante è giocare e alla fine vincere. Io sono a disposizione del mister, gioco anche in difesa, per me non ci sono problemi. Di sicuro mi piace correre, correvo tanto anche da bambino: l'importante è dare tutto”.

Il numero 14 nerazzurro ha concluso con un pensiero per i 61.325 spettatori che hanno riempito San Siro: "Oggi è tornato anche il nostro pubblico: siamo stati senza tifosi per due anni, ora sarà più facile".

Grazie a Inter.it