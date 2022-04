Serie C: il Bari pareggia 0-0 a Taranto

(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 6’ Antenucci sfiora la rete. Al 30’ Botta dei galletti va vicino al vantaggio. Al 34’ Marsili del Taranto per poco non riesce a segnare. Al 95’ gli jonici rimangono in dieci. Espulso Pacilli per avere colpito con un calcio Botta. Nono pareggio dei biancorossi nel Girone C di Serie C. Il Bari già promosso in Serie B è primo con 75 punti.

- Il Bari pareggia 0-0 allo “Jacovone” col Taranto. Nel primo tempo all’8’ Mallamo dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 15’ Antenucci con una conclusione da fuori area non inquadra la porta.