TORINO - Un pareggio che suona come una sconfitta: grazie a un gol in pieno recupero i bianconeri portano a casa un punto. I rossoblu hanno fatto un'ottima gara e hanno sfiorato l'impresa dopo essere rimasti addirittura in nove uomini negli ultimi minuti. Conseguenza di un episodio arbitrale che farà molto discutere.