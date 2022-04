Estasi Milan: 2-1 alla Lazio

(via Ac Milan fb)





Nella ripresa i rossoneri trovano il bandolo della matassa alla ricerca del pareggio, che lo raggiungono al 50' con Giroud. L'attaccante francese è bravo ad insaccare in scivolata su cross basso di Leao. Pioli vuole vincere il match e per questo decide di ridisegnare l'attacco con l'inserimento di Ibrahimovic e Rebic per Giroud e Leao.





Il cambio nei minuti di recupero risulta vincente: Rebic mette in mezzo per Ibrahimovic che serve Tonali che trova la zampata vincente del 1-2. Esultano i tifosi del Diavolo accorsi a Roma che speravano di vedere l'impresa.

- Il Milan espugna l'Olimpico della Roma, battendo la Lazio in rimonta per 1-2 e rimettendosi in testa al campionato. A passare in vantaggio sono i biancoazzurri che con Immobile batte Maignan sul secondo palo, su imbeccata di Milinkovic-Savic. Il Milan nella prima fase del match fa fatica a ripartire, favorendo la Lazio che non fatica a chiudere gli spazi.