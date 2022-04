Serie C: il Monopoli sfida il Palermo, il Taranto gioca a Messina

La Virtus Francavilla Fontana giocherà al “Rocchi” col Monterosi e dovrà ottenere un successo per avvicinarsi al quinto posto. L’Andria dovrà imporsi al “Curcio” col Picerno per lasciare il penultimo posto. Nel posticipo Lunedì 11 Aprile alle 21 il Foggia ospiterà allo “Zaccheria” il Catanzaro. I dauni non avranno alternative ai tre punti per confermarsi al settimo posto.

- Nella trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C il Monopoli sfiderà oggi alle 14,30 al “Veneziani” il Palermo reduce dal 4-0 al “Barbera” col Picerno. I biancoverdi pugliesi dovranno vincere per puntare al secondo posto. Domani alle 14,30 il Taranto dovrà superare al “San Filippo” l’Acr Messina per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.