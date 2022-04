Tv: torna Danilo Bertazzi, il mitico Tonio Cartonio de "La Melevisione"

ROMA - Arriva da lunedì 11 aprile su Rai Yoyo e RaiPlay “Calzino”, un nuovo amico dei bambini. La trasmissione, che sarà trasmessa dal lunedì al venerdì, alle 7.20 e in replica alle 16.40, segna il ritorno di Danilo Bertazzi, il mitico Tonio Cartonio de “La Melevisione”. Calzino è allegro, intelligente, spiritoso e curioso. È un intraprendente “Calzino”, rimasto spaiato perché il suo gemello se n’è andato in giro per il mondo.

Stanco di vivere in un cassetto, è diventato amico di Danilo, il suo simpatico vicino di casa che anima le attività di Giocagioca. Il piccolo protagonista pone domande, suggerisce giochi, esplora nuove conoscenze. In Danilo trova un adulto empatico, capace di ascoltare, di giocare, di risolvere problemi, di rassicurarlo. In studio Danilo Bertazzi, figura cult del programma “La Melevisione”, si pone come naturale prosieguo di affidabilità ed empatia perché i bambini di ieri (che seguivano Melevisione) sono i genitori e gli insegnanti di oggi. Marilena Ravaioli, di consolidata esperienza con i bambini nel campo della psicomotricità e della danza, soprattutto nell’ambito della Scuola dell’infanzia, è una figura amica che racconta le sue piccole avventure quotidiane, attraverso giochi di movimento. Paola Caterina D’Arienzo, anch’essa volto della Melevisione, anima e dà voce a Calzino.