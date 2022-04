"Via delle Storie", i giovani in cerca di gloria sul web

ROMA - uovo appuntamento con Giorgia Cardinaletti al timone di “Via delle Storie”, in onda lunedì 4 aprile alle 23.35 su Rai 1. In ogni parte d’Italia e in ogni angolo del web migliaia di bambini (e le loro famiglie) corrono alla conquista della gloria e del denaro. Si racconterà la storia di Ameli, la baby you tuber più seguita d’Italia che è nata in Ucraina, e quella di Matteo, diventato celebre con una sola frase. Talent televisivi e social media, ma anche i mai dimenticati concorsi e sfilate, sembrano offrire l’imperdibile occasione per arrivare sull’olimpo, rapidamente e apparentemente senza troppo sforzo.

E così mamme e papà diventano impresari e promotori, in una versione 2022 della “Bellissima” di Visconti con Anna Magnani. Cosa succede nella vita di queste famiglie? E cosa pensano di sé stessi e del mondo questi bambini? Ma la ricerca del “quarto d’ora” di celebrità attraversa le generazioni e con Antonella Clerici, che ha condotto talent per ogni età, si entrerà nel mondo di “The Voice senior”, dove ha trionfato il settantenne Annibale.