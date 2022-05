BAHAMAS - Le vittime, cittadini statunitensi in vacanza, riportavano segni di convulsioni sul corpo ed erano state male nelle ore precedenti. Altri ospiti dello stesso hotel, il Bahamas Sandals, avevano manifestato vomito e nausea.Secondo quanto riferito dai sanitari, che parlano di “emergenza”, gli individui mostravano segni di convulsioni pre-morte. Gli agenti hanno esaminato i corpi e non hanno riscontrato eventi traumatici. Sarà l'autopsia a stabilire le cause dei decessi.In corso verifiche per escludere un'eventuale minaccia sanitaria.