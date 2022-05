Basket, Happy Casa Brindisi: il bilancio del presidente Nando Marino dopo la salvezza

Marino ha dichiarato: “Avevamo come obiettivo principale la salvezza e siamo riusciti a ottenerla. Peccato per la mancata qualificazione ai Play Off Scudetto, perché ci sono state delle sconfitte immeritate nelle ultime giornate della fase regolare del torneo. Aver raggiunto la permanenza in A/1 in un torneo molto difficile è un grande risultato. C’è dispiacere però per non esserci qualificati ai Play Off. Abbiamo ingaggiato Alessandro Gentile, Maxime De Zeeuw e D’Angelo Harrison per ottenere molte vittorie ma ci sono stati tanti infortuni e in tante gare la squadra non è riuscita a cocretizzare l’enorme numero di azioni di gioco create. Presto inizieremo a preparare la prossima stagione che si spera possa dare tante vittorie all’ Happy Casa Brindisi”.

Molto soddisfacente per il presidente dell’Happy Casa Brindisi Nando Marino il bilancio di questa stagione dopo la salvezza ottenuta dalla squadra pugliese in A/1 di basket maschile.