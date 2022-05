Calcio: il Lecce Primavera ko 3-2 in casa con la Roma

Il Lecce Primavera è terzultimo con 37 punti. Nella trentaquattresima giornata i salentini giocheranno Domenica 15 Maggio alle 12 a San Pietro in Lama col Torino e dovranno vincere per cercare di raggiungere la salvezza. I granata vincono 2-0 in casa con l’Atalanta e sono decimi a 43 punti insieme all’ Empoli e al Verona.

Nel secondo tempo all’11’ i salentini pareggiano con il finlandese Eetu Mommo con un tocco rasoterra. Al 16’ il Lecce Primavera passa in vantaggio con il belga Mats Lemmens con un pallonetto di destro. Al 19’ la Roma Primavera pareggia con Cristian Volpato con una girata al volo. Al 29’ Cristian Volpato di testa su cross del francese Corentin Louakima realizza la rete della vittoria dei capitolini.