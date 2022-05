Play Off Serie C: il Foggia vince, ko il Monopoli

Le gare di ritorno si disputeranno Giovedì 12 Maggio. Al Foggia che giocherà alle 20,30 in trasferta con l’Entella basterà un pareggio per qualificarsi al secondo turno della fase nazionale. I liguri dovranno vincere. Al Monopoli che affronterà alle 20,45 al “Manuzzi” il Cesena servirà una vittoria per 2-0 per qualificarsi. Ai romagnoli sarà necessario un pareggio o una sconfitta per 1-0. Nel primo tempo al 6’ i romagnoli passano in vantaggio con Caturano con una girata al volo. Al 10’ il Cesena raddoppia con Pierini con un tocco a porta vuota. Al 32’ i biancoverdi pugliesi accorciano le distanze con Bussaglia con un siluro di destro.

- Nell’andata del primo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Foggia vince 1-0 allo “Zaccheria” con l’Entella. Per i dauni decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 45’ da Curcio con una conclusione di destro. Il Monopoli perde 2-1 al “Veneziani” con il Cesena.