Le Frecce Tricolori incantano Bari

- Alle 17.02 di domenica 8 maggio 2022, provenienti dalla base aerea di Gioia del Colle, le Frecce Tricolori hanno fatto il loro ingresso sullo specchio acqueo antistante il lungomare Nazario Sauro di Bari.

All'indomani dell'apertura della 62ma stagione esibizionistica, presso il litorale ubicato fra i Comuni di Molfetta e Giovinazzo, la pattuglia acrobatica nazionale ha manifestato il proprio affetto verso il capoluogo pugliese, "disegnando" un cuore e successivamente figure quali un "tonno", un "ventre" così come tecnicamente definite dal Comandante della stessa Tenente Colonello Stefano Vit.Al loro disegno sono seguite le acrobazie in volo diritto e in volo di rovescio. Esse hanno costretto il pubblico barese (numeroso, nonostante il meteo incerto) a tenere il naso all'insù per assistere allo spettacolo acrobatico celebrativo il 35mo anniversario della prima esibizione risalente al 1987 e che ha chiuso il "Bari San Nicola Air Show 2022" in onore del Santo Patrono della città di Bari.