ATENE - Addio a Vangelis Papathanassiou, in arte Vangelis. Il compositore greco, autore delle celebri colonne sonore di "Blade Runner" e "Momenti di gloria", si è spento all'età di 79 anni. Ad annunciarlo il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. "Vangelis Papathanassiou non è più con noi", ha twittato il premier. "Il mondo della musica ha perso l'artista internazionale Vangelis", ha aggiunto nel tweet. Vangelis, secondo quanto riferito dai suoi portavoce, sarebbe morto in ospedale in Francia, dove era in cura.Vangelis, nato nel 1943, ha vinto un Oscar per la sua colonna sonora di "Momenti di gloria", diventata un successo mondiale, raggiungendo il numero uno nelle classifiche statunitensi. Ha avuto successo anche con il gruppo Aphrodite's Child.