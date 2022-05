Erdogan mediatore: telefonata con Putin e Zelensky

In merito al possibile ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato il leader turco è categorico nel mostrare il suo disappunto per l'appoggio al Pkk dei Paesi scandinavi: "la Russia naturalmente non vede di buon occhio e non sostiene l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, ed è innanzitutto preoccupata dall’adesione di Helsinki con cui divide i confini".



Il presidente turco Erdogan ha annunciato, dal suo ritorno in Azerbaijan, che sentirà telefonicamente il presidente russo Putin ed il suo omologo ucraino Zelensky, per cercare di fare da mediatore in modo che si arrivi quanto prima al cessate il fuoco: "Continueremo a premere affinché entrambe le parti in conflitto usino i canali del dialogo e della diplomazia".