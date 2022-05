(via Ac Milan fb)





La svolta del match arriva al 82' con il vantaggio del Diavolo, con Leao bravo a sfruttare la rimessa errata di Terracciano fulminandolo di destro sul primo palo per l'esplosione di gioia del San Siro. I rossoneri ritrovano prestazione e vittoria consolidando il primato in classifica, mentre per i viola si apre una mini crisi di risultati con la terza sconfitta consecutiva

Il Milan vince 1-0 contro la Fiorentina grazie alla rete di Leao. Dopo un primo tempo a reti inviolate, giocato a viso aperto tra le due squadre, nella ripresa gli uomini di Pioli scendono in campo con maggior piglio, ma sono i viola a sfiorare il vantaggio al 77' con un gran colpo di testa di Cabral che trova un Maignan reattivo nella parata.