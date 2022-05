Guerra in Ucraina: esplosioni a Leopoli

Biden: 'Dobbiamo opporci ai dittatori'. Telefonata Putin-Macron

KIEV - I raid russi hanno danneggiato la rete elettrica: segnalati blackout in alcune zone della città. Leopoli si trova nell'Ovest del Paese, a 80 chilometri dalla Polonia.Intanto allarmi antiaereo sono in corso in quasi tutta l'Ucraina. Udite esplosioni a Leopoli e Kiev, ma anche a Dnipro e Vinnytsia."Dopo l'attacco missilistico su Leopoli, due sottostazioni elettriche sono state danneggiate. Parte della città è senza corrente elettrica". Lo riferisce su Twitter il sindaco di Leopoli,. Secondo fonti locali, quattro missili avrebbero colpito la città nell'ovest dell'Ucraina; la popolazione è stata invitata a restare nei rifugi antiaerei.Nel pomeriggio Mosca ha lanciato un attacco con carri armati e fanteriaa contro l'acciaieria di Mariupol."Le forze di russe hanno commessi molti crimini di guerra e gli Stati Uniti stanno guidando il sostegno agli ucraini per difendere il loro Paese". Così il presidente statunitense,, parlando dalla fabbrica della Lockheed Martin che produce i missili Javelin a Troy, in Alabama.