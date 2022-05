La Cina sta per testare un nuovo sistema per deviare gli asteroidi

L’intenzione è quella di creare un sistema di monitoraggio e catalogazione degli asteroidi pericolosi sia a terra che nello spazio. A questo si aggiunge un nuovo sistema di simulazione per analizzare possibili impatti, sia per proteggere la terra che per i satelliti in orbita.



La missione verso l’asteroide sarà quindi un tassello molto significativo all’interno di questo piano. Non è ancora stato reso noto il nome del bersaglio, ma è stato stimato che la sonda cinese potrà essere lanciata verso la fine dell’attuale piano quinquennale (2021-2025) o al più nel 2026.

PECHINO - Anche Pechino s'inserisce nella corsa alla difesa 'planetaria'. L'agenzia spaziale cinese ha infatti annunciato una missione che servirà per provare il meccanismo che dovrebbe deviare gli asteroidi ritenuti pericolosi per un eventuale impatto con la terra.La nuova missione cinese appena annunciata rientra in un piano ben più articolato. Durante la sua presentazione Wu Yanhua, vice amministratore CNSA (l'Agenzia spaziale cinese), ha comunicato che la Cina ha intenzione di sviluppare un intero programma di difesa planetaria.