Libri: Quello strano colpo del Romeo, il nuovo giallo di Francesco Serafino

di PIERO LADISA – Tra le novità editoriali della Wip segnaliamo l’uscita del romanzo Quello strano colpo del Romeo, l’ultimo giallo scritto da Francesco Serafino. Dopo la Festa insanguinata, Una tragica battuta di caccia, Il Cantiere maledetto e Il venditore di tappeti il maresciallo Carlo Prisciandaro torna in libreria per risolvere un nuovo fatto di cronaca nera che turba la provincia di Matera degli anni ‘60. In questo capitolo della saga il Prisciandaro, coadiuvato come sempre dai suoi più fidati collaboratori non solo della stazione dei Carabinieri di Matera anche dei distretti limitrofi, deve risolvere l’ennesimo caso indagando su alcuni furti commessi all’interno di una cattedrale tra le colline materane. A fare da sfondo alla una trama, ancora una volta ricca di emozioni e di colpi di scena che lascia incollato il lettore fino all’ultima pagina, i vari contesti storici dei luoghi lucani descritti meravigliosamente dall’autore.









