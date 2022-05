(via Ac Milan)





Al 75' è Hernandez che dopo aver corso per tutto il campo di gioco realizza il 2-0 che mette in ghiaccio il match. Adesso il destino dello scudetto si deciderà nell'ultima giornata a meno che il Cagliari non riesca a fermare i nerazzurri dell'Inter anche con un pareggio.

I rossoneri hanno sconfitto l'Atalanta per 2-0 portandosi ad un passo dallo scudetto. Il diavolo, dopo aver giocato il primo tempo in tensione, sblocca la partita nella ripresa con Leao che al 56', servito da Messias, insacca dopo aver bruciato tutti per l'1-0 che fa esplorare il San Siro di gioia.